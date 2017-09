Eesti saalihokikoondis kaotas Lätis kõik kolm mängu

kanepi edu new yorgis

Valdavalt väliseestlastest koondislaste toeta mänginud koosseisu esmakordselt peatreenerina juhendanud Risto Lalli kommentaar pressiteate vahendusel: "Pidasime kolme päeva jooksul kolm kõrgetasemelist kohtumist ning kaks intensiivset treeningut. Sain mängijatest hea ülevaate ning jätkame tööd taktikalise poole arendamisega. Rõõmu teeb noorte mängijate läbilöök täiskasvanute klassis. Lõppenud turniiril andsime noortele palju mänguaega ning vastutust ja kindlasti ei pea me tulemust häbenema. Nendest mängudest on palju õppida ja siit on hea edasi minna."

