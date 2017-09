Ralf Aron tõusis F3 etapil Nürburgringil pjedestaalile

Nürburgringil toimunud võistluse kvalifikatsioonides püsis Ralf Aron oma ringiaegadega pidevalt esimeste seas ning teeniski kaheks esimeseks sõiduks kuuendad stardikohad ja viimaseks sõiduks neljanda stardipositsiooni.

Alustanud laupäevast esimest sõitu vihmast märjal rajal kuuendalt kohalt tegi Hitech GP tiimi eestlasest võidusõitja väga hea stardi, aga kahjuks toimus märjal rajal palju kergeid kontakte ja ühes sellises purunes Aroni autol rehv, mille vahetuseks oli ta sunnitud pöörduma boksi. Rajale tagasi jõudes oli ta praktiliselt langenud viimasele ehk 22. kohale, aga hea sõiduga õnnestus tal lõpuks tõusta 14. kohale.

Pühapäevaks oli vihmasadu vaibunud ja rada kuiv. Kuuendalt kohalt teist sõitu alustanud Ralf Aronil õnnestus võistluse käigus mööduda ühest konkurendist ja finišeerida 5. kohaga. Aga nädalavahetuse viimases sõidus tegi neljandalt kohalt startinud Aron juba esimesel ringil ilusa möödasõidu, tõusis kolmandaks ja püsis sel kohal kuni võistluse lõpuni.

Ralf Aron pressiteate vahendusel: "Avasõidus sõideti mulle tagant otsa ja seetõttu purunes tagarehv. Teises kvalifikatsioonis oli ringiaegades pidevalt esimene-teine, aga kahjuks viimastel minutitel, kui teise parandasid kõik oluliselt oma aegu, tegin väikese vea. Pühapäevased sõidud kulgesid edukalt ja oluline oli, et tempo oli hea ning suutsin oma kohta parandada. Eks möödasõidud ongi need, mis kõigile silma jäävad. Tiim on teinud head tööd, sest auto on tunduvalt parem, kui mõnel varasemalt etapil."

Euroopa F3 meistrivõistluste 9. etapp sõidetakse kahe nädala pärast Spielbergi ringrajal Austrias.