Keskkaitsjad Norras: Baranovile oluline seljavõit, Jääger raskustes

Tabeli alumises otsas kisub nüüd tihedaks: Trömsö (18 punkti) on väljalangemistsoonis, Kristiansund (22) jätkab üleminekumängudele viival positsioonil. Valerenga (24) on kaks kohta kõrgemal, seal vahel on veel Taijo Teniste ja Sogndal (23).

Samasse seltskonda hakkab paraku sekkuma Valerenga, kes täna kodus Sarpsborgile 1:2 alla jäi. Henrik Ojamaa kunagine leivaisa on tabelis kolmandal kohal ja ühest väravast kummalgi pool poolaega piisas, et teha taas samm eurokohtade poole - Valerenga auvärav tuli üleminutitel.

