Jüri Vips tõusis Itaalia F4 etapil poodiumile

Jüri Vips pressiteate vahendusel: "Kuna peamine eesmärk on tänavu Saksamaa meistrivõistlused, siis Itaalia sarjas osalemine oli heaks ettevalmistuseks Saksa sarja viimasteks etappideks. Nädalavahetusega Imolas võib igati rahule jääda, sest kiirus oli väga hea ja see andis hea enesetunde järgmisteks sõitudeks."

