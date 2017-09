Flora poolehoidjate karm süüdistus: FCI tegevjuht ründas vastasfänne

kanepi edu new yorgis

Selle lükkasid Flora fännid aga ümber. "Fotodelt tuvastasin kolm nägu, kellelt mina löögi sain ja nende hulgas oli ka Altosar. Saime täiesti ootamatult 15-20 tüübi käest selja tagant. Mingit provokatsiooni ja eelnevat konflikti polnud. Viga said ka naised ja lapsed, valimatult lahmiti. Hiljem sain tribüünide taga veel kolmelt mehelt jalgade ja kätega," rääkis anonüümseks jääda soovinud Flora fänn, kelle nimi on toimetusele teada.

Kakluse keskmesse sattus ka Infoneti tegevjuht Aleksandr Altosar. "Pärast seda, kui nägin, et suur osa Flora fänne hakkas kaitsma väljakule jooksnud isikut ja kaks turvameest oleks võinud kannatada saada, jooksin kohta, kus konflikt aset leidis. Püüdsin olukorda rahustada, et asi ei kasvaks kakluseks," rääkis ta.

Kahe leeri versioonid kattuvad nii palju, et mõlema kinnitusel sai kõik alguse sellest, et üks Flora fänn kohtumise lõpus platsile jooksis, kirjutab Soccernet.ee .

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel