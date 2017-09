Šadeiko ja Vengerfeldt said rannavolle U-20 EM-il 17. koha

kanepi edu new yorgis

Itaalias Vulcano saarel toimuvad kuni 20-aastaste rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused on Eesti paaride jaoks lõppenud. Kahest võistlustules olnud Eesti duost läks paremini Jade Šadeikol ja Katariina Vengerfeldtil, kes said EM-il 17. koha

