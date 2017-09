Kaia Kanepi mahub mitme näitaja poolest US Openi statistikatabelisse

kanepi edu new yorgis

Esimese servi vastuvõtupunktide poolest olid edukaimad värske US Openi võitja Sloane Stephens ja finalist Keys, kes võitsid vastase esimeselt servilt vastavalt 144 ja 122 punkti. Kanepi on selles arvestuses seitsmes – eestlanna võitis viie mänguga vastase esimeselt servilt 87 punkti.

Seejuures on Kanepi läbi aegade alles teine naine, kes valikvõistlustelt alustanuna on jõud veerandfinaali.

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel on naiste üksikmäng lõppenud, seega saab statistikatabelitele joone alla tõmmata. Mitmes arvestuses on tabelis ka imelise tagasituleku teinud Kaia Kanepi, kes alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks veerandfinaali.

