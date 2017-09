Tallinna maratoni poolmaratoni võit läks Keeniasse, Nurme neljas

Nurme jõudis finišisse ajaga 1:05.53. "Minu jaoks oli raske jooks, sest pikk hooaeg on seljataga ja olen väsinud. Aga mul on hea meel, et isegi kui raske oli, siis võitlesin lõpuni ja Mukungale tegin ära," võttis Nurme jooksu kokku.

Teise koha saavutas Valerijs Zolnerovics ajaga 1:05.38. Kolmandana finišeeris keenialane Henry Kipsang ajaga 1:05.50.

Naistearvestuses võitis Jekaterina Patjuk Tartu Ülikooli spordiklubist ajaga 1:15.17. Patjuk jäi jooksuga rahule ja kiitis uut põnevat jooksurada: "Uus rada on huvitav. Hea oli joosta – minu jaoks oli see ettevalmistusjooks. Lähen Valenciasse maratoni jooksma ja tänane jooks näitas, et liigun õiges suunas."

Teise naisena finišeeris Minna Kuslap Jooksupartneri spordiklubist ajaga 1:25.55 ning kolmandana jõudis finišisse Liis-Grete Arro ajaga 1:26.38.

Poolmaratoni jooksis ka Jane Salumäe, kelle nimele kuulub 1994. aastast Eesti naiste poolmaratoni rekord (1:10.10). "Olen rahul, et finišisse jõudsin – mul on Achilleusega probleeme, kuid oma maratonikooli pärast tahtsin olla eeskujuks kõigile, kes tahavad iseennast ületada," rõõmustas Salumäe.

Poolmaratoni raja läbis ka president Kersti Kaljulaid, kes lõpetas ajaga 1:52.01.