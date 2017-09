kanepi edu new yorgis

Naistearvestuses sai Tallinna maratoni võidu ja Eesti meistritiitli Sparta spordiklubi esindaja Olga Andrejeva ajaga 2:51.06. "Alustasin koos Moonika Pilliga ja tundsin, et mul on jõudu. Aga viimased üheksa kilomeetrit olid rasked, mõlemad sääred tõmbasid krampi ja pidin oma tehnikat muutma. Siiski tempo kadu ei olnud liiga suur ja jäin väga rahule, ma ei oodanud endast täna sellist tulemust," kommenteeris Andrejeva.

Üldarvestuses neljandana lõpetanud Läänemaa kergejõustikuklubi esindaja Argo Jõesoo võitis Eesti meistritiitli maratonis isikliku rekordiga 2:28.15. Jõesoo finišeeris lai naeratus näol ja rõõmustas meistritiitli üle: "Olin 30 kilomeetrini isegi kahe tunni ja 26 minuti graafikus, mille olin endale käe peale märkinud. Kuigi tempo lõpuks langes, siis jäin jooksuga ikkagi rahule – isiklik rekord ja Eesti meistritiitel, see on võimas."

