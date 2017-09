Keenialanna püstitas tänavu juba viienda maailmarekordi

23-aastane Jepkosgei ületas finišijoone ajaga 29.43, eelmine maailmarekord oli 30.04, mille Jepkosgei jooksis tänavu kevadel samuti Prahas.

Ühtekokku on Jepkosgei tänavu püstitanud viis maailmarekordit. Aprilli alguses Praha poolmaratonil ületas ta koguni neli maailmarekordit, kui jooksis üle nii poolmaratoni tippmargi kui ka 10 km, 15 km ja 20 km maailmarekordid.

"Mul on väga hea meel, et võitsin ja purustasin ka rekordi," ütles Jepkosgei pärast järjekordset triumfi Prahas. "Plaanisingi rekordi joosta ja mul on äärmiselt hea meel, et see õnnestus."

5 km vaheajapunktis oli Jepkosgei aeg 14.32, mis on maailma tipptulemus.

Teise koha sai keenialanna Fancy Chemutai, kes lõpetas ajaga 30.06, jäädes vaid kahe sekundiga eelmisele maailmarekordile alla. Kolmas oli eelmise aasta võitja, samuti keenialanna Violah Jepchumba 30.25-ga.

Meeste seas võidutses keenialane Benard Kimeli hooaja tippmargi 27.10-ga, edestades kaasmaalasi Methew Kipkorir Kimelit ja Rhonex Kiprutot vaid vastavalt ühe ja kolme sekundiga.