Hingis ja Murray võitsid teise järjestikuse slämmiturniiri

Finaalis alistasid Hingis ja Murray 3. asetatud Taivani-Hollandi duo Chan Hao-chingi ja Michael Venuse. Hingis ja Murray võitsid avaseti kindlalt 6:1, kuid kaotasid seejärel teise 4:6. Võitja selgitati nn. superlõppmängus, kus Hingis ja Murray jäid peale 10:8.

Hingis ja Murray teenisid esimese ühise turniirivõidu tänavusel Wimbledoni suure slämmi turniiril. Koos US Openiga on nende võiduseeria nüüd kümnemänguline, nad pole koos veel ühtegi matši kaotanud.

Endine naiste tennise maailma esireket Hingis võidutses täpselt 20 aastat tagasi esimest korda US Openil, alistades toonases finaalis Venus Williamsi. Ühtekokku on Hingisel suure slämmi turniiridelt viis esikohta üksikmängus, 12 turniirivõitu paarismängus (neist kaks US Openil) ja seitse segapaarismängus (neist kaks US Openil). Seejuures pole Hingis segapaarismängus suure slämmi finaalides veel kordagi kaotanud.

Hingisel on võimalus US Openil üks võit veel teenida – koos Chan Yung-janiga jõudis ta finaali ka paarismängus, kus nad on 2. asetatud. Finaalivastasteks on 7. paigutusega tšehhitarid Lucie Hradecka ja Katerina Siniakova.

Murray, kes on maailma 2. reketi Andy Murray vanem vend, on nüüd segapaarismängus slämmidel triumfeerinud kolmel ja paarismängus kahel korral.

Meeste paarismängus võidutses US Openil 12. paigutatud Hollandi-Rumeenia duo Jean-Julien Rojer – Horia Tecau, alistades finaalis 6:4, 6:3 11. asetatud hispaanlased Feliciano Lopezi ja Marc Lopezi.