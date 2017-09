Pärnu Sügisregatil ootavad ees otsustavad finaalsõidud

kanepi edu new yorgis

Noorte Optimisti purjetajate jaoks olid laupäevased ilmaolud pisut karmivõitu, kuid liidripositsioone need kõikuma ei löönud. Juhib endiselt lätlanna Agate Einause, kes on võitnud ära kõik kuus kahe päeva vältel maha peetud võistlussõitu. Teisel ja kolmandal kohal jätkavad tema kaasmaalased – vastavalt Elza Cibule ja Emils Amsils. Parim eestlane on neljandal positsioonil asuv Angeliina Maria Isabel Õunap (Pärnu Jahtklubi).

