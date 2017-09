Sloane Stephensi uskumatu teekond: kuu ajaga 957. kohalt US Openi võitjaks

USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel triumfeeris naiste üksikmängus alles paar kuud tagasi vigastuspausilt naasnud ameeriklanna Sloane Stephens, kellele see on esimene suure slämmi turniiri võit.

Finaalis alistas 24-aastane Stephens täpselt tund aega kestnud kohtumises 6:3, 6:0 endast kaks aastat noorema kaasmaalanna, turniiril 15. asetatud Madison Keysi.

Eelmisel aastal oli Stephens sunnitud jalavigastuse tõttu US Openi vahele jätma ja seejärel ka hooaja lõpetama. Stephens plaanis küll aasta alguses Austraalia lahtistel mängida, kuid pidi viimasel hetkel siiski loobuma ja jaanuari lõpus käis ta jalaoperatsioonil.

Ligi neli kuud ei saanud Stephens isegi korralikult kõndida. Uuesti võistlustulle naasis ta Wimbledonis, kus kaotas kohe avaringis.

US Openi eelturniiridel oli aga Stephens märksa paremas hoos – Washingtonis kaotas ta küll avaringis Simona Halepile, ent jõudis seejärel nii Torontos kui Cincinnatis poolfinaali.

Veidi enam kui kuu aega tagasi, täpsemalt 1. augusti edetabelis oli Stephens langenud 957. kohale, kuid tänu kahele järjestikusele poolfinaalile tõusis ta tagasi esisajasse ja alustas US Openit maailma 83. reketina.

Uue nädala edetabelis tõuseb Stephens 20 parema sekka. Tema senine parim edetabelikoht on 11., kus ta paiknes ligi neli aastat tagasi.

"See on uskumatu. Mul oli 23. jaanuaril operatsioon ja kui keegi oleks mulle siis öelnud, et võidan US Openi, oleksin vastanud, et see on võimatu," lausus Stephens võidutseremoonial.

"Sloane on üks mu lemmikinimesi ja väga eriline oli temaga mängida. ma ei mänginud täna enda parimat tennist ja olin väga pettunud, aga Sloane lohutas mind. Kui pidin kellelegi kaotama, siis mul on hea meel, et see on tema," ütles Keys, kes võitles ka ise pikalt vigastusega – nimelt käis ta mullu novembris ja uuesti tänavu juunikuus randmeoperatsioonil.

Madison Keys ja Sloane Stephens matši lõpus. Autor: AFP/Scanpix