Leedu kaotas EM-i kaheksandikfinaalis Kreekale

Leedu asus küll 4:0 juhtima, aga peagi haaras ohjad Kreeka, kes suutis juba avaveerandil korraks 11-punktilise edu saavutada. Kreeka edu püsis ja kolmandal veerandil oli see korraks juba 17 punkti. Viimasel veerandil õnnestus leedulastel vahe vähendada neljale punktile (59:63), kuid lähemale nad enam tulla ei suutnud.

