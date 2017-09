Suvebiatloni sprindi Eesti meistriteks tulid Zahkna ja Oja

Kui välja arvata Kauri Kõiv ja Johanna Talihärm, oli täna Otepääl suvebiatloni Eesti meistrivõistluste medaleid jagamas kogu meie laskesuusatajate paremik. Meeste 10 km sprindis ei leidunud täna vastast Rene Zahknale. Kahes tiirus tehtud üks eksimus oli piisav, et edestada 39 sekundiga kahel korral eksinud vanameister Roland Lessingut. Pronksmedalile sõitis end Kalev Ermits.

"Tänast protokolli ja rajal sõitu vaadates oli endalegi üllatus, et kõik nii hästi toimis," lausus Zahkna ETV-le. "Ma ju tean küll, mis suhtes peaksime teiste sportlastega olema - et kui palju mina peaksin kaotama ja kui palju keegi kellelegi kaotab. Täna olin teistega võrdne ja nii mõnegi mehega, kes talvel peaks justkui minust parem olema, nendele suutsin täna kandu näidata."

Kogu Eesti laskesuusatamise koondis on erinevalt eelmisest talvest saanud murevabalt valmistuda kahe ja poole kuu pärast algavaks hooajaks. Ka Rene Zahkna usub, et on mootori taas käima saanud. "Praegu võrreldes eelmise aastaga on kõvasti parem. Tunnen, et tervises on kõvasti varu. Ei mängi tervisega üldse piiri peal. Ettevalmistusega olen ülimalt rahul."

Naiste seas teenis 7,5 km sprindis elu esimese täiskasvanute Eesti meistritiitli täna puhtalt lasknud Regina Oja. Keerulistes ilmastikutingimustes tuli hõbedale Meril Beilmann ja kolmandaks sõitis end Kadri Lehtla. "Eks ta annab lihtsalt mingi ülevaate suvistele treeningutele. Üldiselt koos treenime ja oleme - eks see oli lihtsalt treeningvõistlus. Ma arvan, et siit teab, kuhu edasi minna."

Suvebiatloni Eesti meistrivõistlused jätkuvad homme jälitussõitudega.