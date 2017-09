Tallinnas jooksis ligi 10 000 jooksusõpra

Kaido Nurja on põline jooksumees, kes eelistab küll joosta maastikul, kuid laupäeval otsustas end proovile panna kümnel kilomeetril ja asfaldil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen ikka varem ka jooksnud kümmet ja 34-ga kümmet, aga nüüd on ajad teised. Täna, kui ma jooksen mingi 42-43 peale, siis olen täitsa rahul, aga kui siit tagant startida, siis ilmselt palju aega läheb siia," arvas Nurja.

Aga igaühel olid omad eesmärgid. "Pretendeerin enda tulemust parandama," ütles jooksurajale läinud Helli Muhk.

Kepikõndija Piret Andrekson ütles, et rahvaüritusele võistlema meelitabki rahvas ja see, et koos on lõbusam sporti teha.

Laupäeva hommikul trotsisid vihmasadu ka kõige pisemad rahvasportlased, mõni rõõmuga ja mõni nutuga.

Kaido Nurja lõpetaski jooksu püstitatud eesmärgiga - 43 minutiga -, kuid see ei tulnud kergelt.

"Alguses läks energiat nii palju, et andsin minna tuhandetest mööda, aga siis tekkis motivatsioonipuudus, raske oli, pulss oli ka üleval. Siis lasin pulsi alla ja siis mõtlesin, et teen lõpukiirenduse, aga polnud midagi võtta. Põhimõtteliselt andsin kõik endast," selgitas ta.