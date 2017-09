Saaremaa Võrkpalliklubi muutis Eesti võrkpalliturgu

Meistriliiga klubidest katsetavad Rakveres vormi kohalik võrkpalliklubi, samuti Tallinna Selver, TTÜ ja Järvamaa Võrkpalliklubi. Tartus mängivad aga lisaks kahele Soome meeskonnale kohalik Bigbank, Pärnu Võrkpalliklubi ja liiga uustulnuk, Saaremaa Võrkpalliklubi.

Just Saaremaa meeskonna osalemine annab Tartu turniirile kõvasti värvi, sest tegemist on klubi läbi aegade esimeste ametlike kohtumistega. Juba suvel kõneainet pakkunud Saaremaa on kokku saanud tugeva koosseisu, kus konkurentsi igal positsioonil. Näiteks võitlevad diagonaalründaja koha pärast Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär, kes mõlemad siinses võrkpallis viimastel hooaegadel säranud.

"Uus tiim on täiesti. Oleme teinud neli nädalat väga tugevat üldkehalist. Esimest korda puutusime palli eelmisel nädalal," lausus Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp Vikerraadiole. "Meie pallivorm on veel täiesti kaugel sellest, millest ta peab olema. Seega see turniir oleme mõlemas mängus kasutanud kõiki 13 mängijat, proovinud väga palju erinevaid lahendusi. Kahe nädala pärast oleme Võrus ja siis ma arvan, et peale seda oktoobri alguseks oleme ilusti liigamängudeks valmis."

Nii palju kui on kuulda olnud, siis teie meeskonnas on ka neli välismängijat. Kogukonnaidentiteet on teile algusest peale väga oluline olnud. Siit tekib selline küsimus, et mis lõpuks määravaks saab: kas sportlik printsiip või teiselt poolt on ju nii, et kui Saaremaa võistkonnaga tegemist, siis kohalik publik tahab kindlasti saarlasi väljakul näha?

"Tõsi ta on: meil on neli välismaalast, aga meil on ka viis saarlast, üks hiidlane ja mõned mandrimehed. Paraku on see, et Eesti klubimaastikule tuli üks meeskond juurde. Ühe aastaga me nii palju noori Eestis peale ei tooda. Mõned mängijad saavad välismaale ja mõned lõpetavad karjääri. Kui tahad teha tugevat tiimi, siis paraku tuleb väljast võtta ja ma ei näe selles midagi halba. Ka kogukond sellest midagi halba ei mõtle, sest see on ikkagi klubisport ja kõige õigem eesmärk oleks see, et me oleks maksimaalselt tugevad. Ma arvan, et neli kolmeteistkümnest on mõistlik piir."

Kuidas teie töökorraldus välja näeb? Ma eeldan, et Saaremaal mängiti oma mänge, aga kas ka igapäevaselt on meeskond Saaremaal koos? "Jaa, meeskond on alates 7. augustist igapäevaselt Saaremaal koos. Enamasti kaks korda päevas treeningud, kogu tiim on profivõistkond ehk siis mängijad ainult sellega tegelevadki - täiskohaga töö. Kindlasti olen nõus sellega, et väga palju on ärevust ja saab huvitav olema."

Kohalik võrkpalliturg tegi ühe klubi lisandumisega läbi olulise muutuse. Tartu Bigbanki mänedžer Hendrik Rikand tunnistab, et tihenenud konkurentsi tunneb ta selgelt ka oma ametis.

"Kindlasti tegi ühe klubi lisandumine olukorda keerulisemaks, sellepärast et nii mõnigi Eesti mängija, kes oli meie huviorbiidis, sai nüüd oma hinda üles kruvida. Samas Saaremaa tuli sellise ambitsiooniga, et iga mängija tahtis minna ja proovida. Eriti, kellele Saaremaa on kodusaar. Meie pidime automaatselt vaatama Eestist väljapoole."

Ehk teil oli konkreetseid mängijaid, kellest olite huvitatud, aga Saaremaa võttis nad endale? "Jaa, salatsemata oli kindlasti meie huviorbiidis Hindrek Pulk. Me kindlasti tahtsime pigem koostada eestlaste võistkonda kui võtta väljaspoolt."

Kas olukord kujunes selliseks, kus välismaalast palgata oli majanduslikus mõttes odavam kui eestlast? "Ütleme nii, et võib-olla need kulud on enam-vähem samaväärsed, aga kui välismaalane tuleb sellise raha eest nii et silm särab, siis eestlane võib-olla ootab natuke suuremat kala. Justkui me ei ole veel midagi saavutanud, aga juba tunneme, et oleme nii kõrget hinda väärt. Kindlasti välismaalane tahab endale nime teha, mida tegelikult peaks tahtma ka Eesti mängijad ehk selles suhtes on olukord natuke selline, et välismängija kõigi kuludega võib tulla odavam kui keskpärane Eesti mängumees."

Pärnu Võrkpalliklubi mänedžer Reio Tilk ütleb, et suvepealinna meeskonna komplekteerimist Saaremaa võistkonna lisandumine ei mõjutanud, sest mängijate värbamise protsess lõppes pärnakate jaoks juba mais. Kolme välismaalase palkamisel tehti kindlad valikud, kuna kõik leegionärid, kellest kaks leedulased ning üks lätlane, on Balti liigast juba varasemalt tuttavad. Tilk ütleb, et nii eestlaste kui ka võõrmängijate lahkumine kohalikust võrkpalliliigast on laiem märk.

"Tänu Eesti võrkpalli üldisele populaarsuse tõusule vaatavad üle Euroopa agendid ka meie liigat. Kui me siin räägime, et päris palju võõrleegionäre on sel aastal Credit24 liigas, siis me ei tohiks ära unustada seda, kuhu siit liigast kahe hooaja vahel on mindud. Eestlasi teame, kes on välisklubisse läinud, aga toon konkreetselt näite Pärnu klubi põhjal. Meil lahkujaid kahe hooaja vahel oli. Aleksandrs Kudrjašovs Portugali hõbedaklubisse, eelmise aasta meie võistkonna teine diagonaal Saksamaa pronksiklubisse. Midagi pole teha, me oleme Euroopas arvestatav liiga. Võrkpallis ju tegelikult rahvust ei ole, kõik kuulume Euroopa liitu ja mängijate liikumisel on vaba turg. See on täiesti normaalne ja loomulik protsess."