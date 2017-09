Rallikrossi Eesti meistrivõistlustel peeti finaaletapp

kanepi edu new yorgis

Esiveoliste klassis jäid sel korral kõrvale Janno Ligur ja Siim Saluri, kes eelmise etapiga endale juba vastavalt meistritiitli ja hõbeda kindlustanud. Eelsõitudes oli konkurents ja kohtade vahetamine niivõrd tihe, et ennustada kellegi domineerimist poolfinaalides ja finaalis oli väga keeruline. Potentsiaalseid poodiumikohti jagasid omavahel koguni kuus meest, kuid poolfinaalis tegid ülimalt võimsad sõidud Tõnu Peek ja Arvo Kask, kes kumbki enam kaasvõistlejatele sõnaõigust ei jätnud. Peek sai lausa hakkama sellise etteastega, et võitis oma poolfinaali vaatamata valestardi eest karistuseks saadud kahe jokkerringi läbimisele. Sellega oli uus tempolatt seatud. Finaal algas Peeki ja Kase väga tulise võitlusega, kuid pärast ühe ringi läbimist lõpetas Peek võistluse murupeenral, jättes Kase uhkes üksindluses sõitu domineerima. Teisena jõudis finišisse läbi kogu hooaja tagasihoidlikumat tulemust teinud Riho Loit ning kolmandana sel hooajal esimest korda rajale jõudnud Erki Lind.

