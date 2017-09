Helina Rüütel tuli Euroopa karikaetapil kolmandaks

kanepi edu new yorgis

Poolfinaalis tuli 20-aastase Rüüteli vastaseks seitsmenda asetusega Natalja Voitsehh Ukrainast. Voitsehhi maailma edetabeli koht on 106, samas kui paarismängule keskendunud Rüütelil 316. Sellegipoolest suutis eestlanna anda korraliku lahingu, kuid finaalipääsu kindlustas Voitsehh 21:13, 11:21, 21:13. Naiste üksikmängus on sama kategooria turniiril nii kõrgele kohale jõudnud Eesti mängijatest viimastel aastatel vaid Kati Tolmoff.

