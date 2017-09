Reintam ja Trinec jätkasid Tšehhimaal kindla võiduga

kanepi edu new yorgis

Seitsme mängu järel on Trinec tabelis 13 punktiga kolmandal kohal, aga osadel meeskondadel on veel mäng varuks ja võimalik neist mööduda.

Trinec võttis jalad kõhu alt välja kohe mängu alguses ja kõik väravad löödi ära esimesel poolajal, kaasa aitas ka see, et Labem ligi 80 minutit vähemuses mängis. Reintam tegi kaasa traditsioonilised 90 minutit, kirjutab Soccernet.ee .

