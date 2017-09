Helina Rüütel pääses Ukrainas veerandfinaali nii üksik- kui paarismängus

kanepi edu new yorgis

New Yorgis oma kulminatsioonile väga lähedale jõudnud tänavuse US Openi tenniseturniiri meeste üksikmängu finaalis mängivad maailma esireket Rafael Nadal ja üllatajana nii kaugele jõudnud 28. paigutatud LAV-i tennisist Kevin Anderson.

Paarismängus on maailma edetabelis 61. kohal asuvatel Kuubal ja Rüütelil võistlustel kolmas asetus, millega nad said otse teise ringi. Seal tulid neile vastu Ukraina esindajad Yevgenija Paksyutova ja Mariya Rud, kellest saadi jagu 21:14, 21:19. Veerandfinaalis tuleb vastamisi minna Valgevene parima juunioride paari Julia Bitsoukova ja Marijana Vjarbitskajaga.

Veerandfinaalis tuleb Rüüteli vastaseks kohalik mängija Anna Mikhalkova. Just Mikhlakova katkestas 16-parema seas Kristin Kuuba teekonna. Kuuba sai avaringis raskes mängus 19:21, 21:18, 21:14 jagu Katerina Tomalovast Tšehhist, kellele on varasemalt mitmel korral kaotanud. Kuid seejärel pidi tunnistama Mikhalkova üleolekut 23:21, 21:10.

Üksikmängus alistas Rüütel kaheksandikfinaalis kolmes geimis võistlustel neljanda asetusega ja endast üle 200 koha maailma edetabelis kõrgemal asuva Kate Koo Fune Mauritiuselt (BWF 85) 21:13, 18:21, 21:17. Tulemus on seda märkimisväärsem, et üksikmäng on Rüütli jaoks kõrvalala.

