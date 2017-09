Naiste jalgpalli meistriliigas jätkuvad 16. vooru mängud

Vooru esimesed kohtumised peeti teisipäeval ja kolmapäeval, kui Flora ja Levadia tegid 1:1 viigi ning Pärnu JK alistas SK 10 Premiumi 12:0.

Noortekoondis – Põlva FC Lootos

9. septembril kell 13:00 EJL TNTK staadionil (Kotka tn 12)

Tabelis kaheksandal kohal paiknev Noortekoondis võõrustab kuuendat kohta hoidvat Põlva Lootost. Kahes senises omavahelises mängus sel hooajal on kahel korral võidu kirja saanud Põlva. Esimeses kohtumises teeniti 2:0 võit ning teisel korral andis Noortekoondis enne mängu loobumiskaotuse.

Põlva peatreener Kaido Kukli: "Nädalas teine sõit Tallinnasse. Eks see füüsiliselt ja vaimselt raske ole, aga ma loodan, et mängijad jõuavad taastuda ning teeme korraliku mängu."

FC Lootose mängija Getter Lepp: "Noortekoondises on palju tugevaid mängijaid, seega ma arvan, et meid ootab ees jõuline lahing. Meie eesmärgiks on olla väljakul julged ja enesekindlad ning loomulikult anda endast parim."

Mängu peakohtunikuks on Mooses Leinštrep, teda abistavad Lilli Tamm ja Hugo Henrik Leht.

JK Tallinna Kalev – Tartu JK Tammeka

9. septembril kell 18:00 Kalevi Keskstaadioni kunstmuruväljakul (Staadioni 3)

Vooru viimases kohtumises lähevad vastamisi Tallinna Kalev ning Tartu Tammeka. Sel hooajal kolmandat korda kohtuvad naiskonnad on seni omavahelistes mängudes tunnistanud vaid viike. Esimeses mängus Tallinnas väravaid ei sündinud, teises kohtumises löödi kokku neli väravat ja seisuks jäi 2:2.

Tabelis paikneb Kalev hetkel 20 punktiga viiendal kohal, Tammeka on kogunud 12 punkti ja paikneb seitsmendal positsioonil.

Tammeka peatreener Maiko Tamme: "Kaleviga eelmised mängud on tasavägised olnud ja kindlasti on ka see mäng. Peame rõhku panema kaitsemängule ja targalt ära kasutama oma võimalused."

Mängija Kaisa Kamenik: "Kaleviga mängud on olnud see hooaeg väga tasavägised ja pingelised. Selleks, et kolm väärtuslikku punkti tabelisse juurde lisada, peab meie võidutahe oleme suurem kui neil ning oma võimalused ära realiseerima."

Kohtumist vilistab Paul Kask, abikohtunikud on Gabriela Kaskmaa ja Jonna Soomets.