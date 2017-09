Pärnu Sügisregatil algas otsustav heitlus Eesti meistritiitlite nimel

kanepi edu new yorgis

New Yorgis oma kulminatsioonile väga lähedale jõudnud tänavuse US Openi tenniseturniiri meeste üksikmängu finaalis mängivad maailma esireket Rafael Nadal ja üllatajana nii kaugele jõudnud 28. paigutatud LAV-i tennisist Kevin Anderson.

Optimist klassis moodustavad hetkel esikolmiku lätlased: juhib Agate Einause, teine on Elza Cibule ja kolmas Emils Amsils. Eestlastest on kõrgeimal, neljandal kohal Tristan Šaraškin (Kalevi Jahtklubi).

Regati avamisel Pärnu Jahtklubis tervitasid purjetajaid Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Pärnu Jahtklubi juhatuse liige Jüri Sõber ja Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein. Eesti Jahtklubide Liidul on uus rõivasponsor Sportland AS Helly Hanseni kaubamärgiga ning avamisel anti Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7 klasside purjetamiskoondise liikmetele pidulikult üle koondise esindusriietus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel