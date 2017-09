Eesti golfikoondislased võistlesid Itaalias

Finaalpäevale pääsesid edasi Turba ning Hellat. Turba saavutas kokkuvõttes 16. koha tulemusega +3 (75, 73, 70, 77). Hellat jäi 30. kohale, tulemuseks +10 (74, 73, 79, 76).

Turba sõnul oli võistlus edukas, ainult puudu jäi viimase päeva tulemus. „Koos peatreeneriga otsustasime harjutusringi ajal lööki natuke muuta. See oli küll riskantne, kuid seda väärt, sest tulemustestki on näha, et löök läks iga päevaga paremaks“, sõnas ta pressiteate vahendusel.

Samuti lisas Turba, et viimase päeva esimese ringi jooksul oli mäng kvaliteetne, kuna greene sai tabatud palju ja ka birdie putid õnnestusid. „Viimase ringi ajal aga tekkis koormuse ja tugeva päikese pärast kerge väsimus. Palli ei löönud ma pahasti, kuid eksisin kolmel rajal valele poole, ning seetõttu sain teha minimaalselt bogey“. Turba on ise oma tulemusega lõppkokkuvõttes rahul ja usub, et õigepea Poolas toimuva Division 2 võistluse jaoks on vajalikud ettevalmistused tehtud ja enesekindlus olemas.

Koondise peatreeneri Timo Karvineni sõnul oli väljak mänguks väga tehniline, kuna avalöökideks olid jäänud kitsad koridorid, greenid olid väga kiired ja järskude kalletega. „Enamus radasid soosisid draw-löögi mängijaid ja minu hinnangul jäi enamus radade tulemusi selle taha,“ sõnas ta.

Peatreener lisas, et hetkel on üks oluline osa mängija arengust mängida rohkem väljakutel, mis on suuremate kõrguste vahedega, et saada rohkem enesekindlust ja kontrolli kauguse hindamise osas. Karvinen toob ka välja, et koondislased võistlesid väga hästi, arvestades võistlustega kaasnevat koormust: „Joonas ja Carl olid füüsiliselt väga väsinud, mängides lõpuks kaheksandat päeva järjest. Oma osa oli ka reisimistel alates Nordic Junior matches võistluselt Soomest“.

Järgmine nädal on planeeritud puhkuseks ja harjutamiseks kodus ning siis on koondis valmis Poolas Division 2 võistluseks.

Teodoro Soldati Trophy puhul on tegemist individuaalse löögimängu vormis võistlusega, kus esimesel kahel päeval mängitakse üks mänguring. Finaalpäevale pääsevad edasi mängima 40 parima tulemusega võistlejat. Finaalpäeval läbitakse ühe päeva jooksul kaks mänguringi ehk 36 rada.

Tulemused leiab SIIT. http://www.golfclubbiella.it/en/under16-2017/