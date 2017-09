Kaks Eesti tulevikulootust siirdusid tuntud korvpalliakadeemiatesse

kanepi edu new yorgis

New Yorgis oma kulminatsioonile väga lähedale jõudnud tänavuse US Openi tenniseturniiri meeste üksikmängu finaalis mängivad maailma esireket Rafael Nadal ja üllatajana nii kaugele jõudnud 28. paigutatud LAV-i tennisist Kevin Anderson.

Kaks SK RIM/TTÜ Korvpallikooli mängujuhti siirdusid kõrgetasemelistesse korvpalliakadeemiatesse, kui Kaspar Kuusmaa esindab sellest hooajast alates Roomas asuvat Stella Azzurra võistkonda ja Andre Loigu Prahas paiknevat Get Better Academy (GBA) võistkonda.

