Premium liiga mängus valele mehele antud punane kaart tühistatakse

Tulevik oli Pärnu Rannastaadionil mängu 3:1 juhtimas, kui Vapruse mees Toomas Pent 37. minutil viimase mehena Viljandi ründemängija Heroli määrustevastaselt maha tõmbas. Oma selle hooaja 16. meistriliiga kohtumist vilistanud Ošomkov näitas punast kaarti Pendi asemel hoopis tema meeskonnakaaslasele Uku Kõrrele, kes pidi väljakult lahkuma.

Eesti Jalgpalli Liidu infojuht Mihkel Uiboleht selgitas Soccernet.ee-le, et Kõrre punane tühistatakse. "Kuna punane anti valele mehele, siis vastavalt reeglitele see punane tühistatakse. See tähendab, et mängija järgmist mängu vahele jätma ei pea. Ja ei pea ka keegi teine jätma. See (valele mängijale kaardi andmine - Soccerneti toim.) on ainus olukord, mis võimaldab kaardi tühistamist," ütles Uiboleht.