Kanter järgmisest aastast: hea vormiga võiks korra veel kõrgele sihtida

"Ma arvan, et siin oli pigem sõbralik lõpp konkurentidega, ega siin muud väga pole, mis sunniks kaugele heitma," tunnistas Kanter ERR-ile pärast võistlust. "Pigem üritad võistlusõhustikku nautida ja loota et ilm on armuline - täna õnneks oli."

Järgmise hooaja poole vaatab Kanter lootusrikkalt, meenutades kevadist ettevalmistust, mis oli viimaste aastate parim ning aitas tal enne vigastust jõuda paljulubavasse vormi.

"Kui õnnestuks midagi sarnast järgmiseks kevadeks uuesti saavutada, usun, et võiks tulla hooaeg, mis annab tulemuse 65-67 meetri juures," sõnas olümpiavõitja. "Sellist tulemust tiitlivõistlustel näidates on kindlasti võimalik veel korra kõrgete kohtade eest võidelda."

Alles eelmisel nädalavahetusel üle 85 meetri oda visanud Magnus Kirt sai täna parimal katsel kirja 80.42 ja viimasest viskest loobus.

"Eks lihtsalt tundus juba enne võistlust, et siin võistelda on riskantne," tunnistas Kirt. "Ajakava läks sportlaste teadmata nii palju üle - tulime seest välja ja läks tund aega lisaks. Soojenduskatsetel juba tundus, et midagi head ei ole. Selles mõttes pettumus, tunne on hea ja võiks visata küll."