Igor Prins tiitliheitlusest: tuleb vaadata, mida teised teevad

Nõmme Kalju ning Tallinna Levadia ei suutnud Hiiu staadionil peetud Premium liiga kohtumises enamat 1:1 viigist, mis tähendab, et Floral on homme toimuvas kohtumises FCI vastu võimalik edu Levadia ning Kalju ees suurendada.

"Huvitav," võttis Levadia peatreener Igor Prins intervjuus ERR-ile kohtumise ühe sõnaga kokku. "Eks on teada, et Kalju on standardolukordades väga ohtlik ja seda nad tõestasid lisaminutite viigiväravaga. Mäng oli pärast pausi nagu ikka on, natuke ei julgetud mängida, võib-olla rohkem eksiti. Selline see mäng oli."

Tiitlivõitluses läks seis kahe punkti võrra hapumaks. Kuidas edasi? "Tuleb edasi minna, mis siin ikka. Tuleb vaadata, mis teised teevad. Eksimisruumi ei olnud, aga paraku õnnetu värav ja selline see tabeliseis praegu on."