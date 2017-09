Degtjarjov: ma ei näe praegustes tingimustes võimalust edasi arenemiseks

"Kellele tuli otsus kiirelt, kellele mitte - põhiliselt on see perspektiivi- ja motivatsioonipuudus," sõnas Degtjarjov intervjuus ERR-ile. "Ma lihtsalt ei näe hetkel enda jaoks võimalust edasi areneda ja kasvada tingimustes, mis praegu on."

Mõjutab see ka, et oled äsja isaks saanud? "Ma ütleks, et kui asjad oleks kõik hästi, oleks see lisamotivatsiooniks, aga kuna asjad pole hästi, siis mõjutab see just pigem loobuma ja leida teine väljund. Kui selle külje pealt vaadata, siis mõjutab - tahaks lapsele kõige paremat ja läbi ujumise seda ei saavuta."

Mis tingimustest puudu jääb, mida vaja oleks? "Majanduslik olukord nii ujumisliidus kui endal läbi ujumise," sõnas Degtjarjov. "Tingimused, et maailmatasemel võistelda - ma ei ole seda terve elu teinud, ainult Eestis poodiumil olnud, aga eesmärgid on alati suuremad olnud."

Kuidas sa karjäärile tagasi vaadates rahule jääd? "Ma jään kindlasti rahule, olen palju saavutanud, on palju olnud eredaid hetki. Sama palju võib öelda, et jäi saavutamata, aga kes teab, ehk tulen ühel hetkel tagasi ja saavutan selle, mis saavutamata jäi."

"Nüüd elame-näeme, maailm on avatud. Võtan kõik väljakutsed ette ja elan täiel rinnal. Eks näe."