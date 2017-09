Marit Björgen: mis on saanud Šmigun-Vähi dopinguasjast?

Kristina Šmigun-Vähi võitis Torino olümpiamängudel kuldmedali nii 10 km klassikatehnikas kui 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus. Sotši OM-i eel ilmnes aga, et suusataja Torino OM-i dopinguproovist leitud molekulid viitasid keelatud ainete kasutamisele. Möödunud aasta oktoobris võeti Šmigun-Vähi dopingujuhtum rahvusvahelises spordiarbitraažis arutusele, kuid midagi kindlat pole jätkuvalt selgunud.

"Ma ei tea, mis Šmigun-Vähi juhtumiga toimub," sõnas Marit Björgen reedel Norra väljaandele Dagbladet. "Kogu teema on juba Sotši olümpia ajast arutusel, aga ma pole ikka veel mingit tagasisidet saanud. Ma ei tea, kes saaks mulle vastuseid anda. Mis tegelikult toimub?"

Björgen ei soovinud intervjuu jooksul Šmigun-Vähist halba rääkida. "Šmigun-Vähi on meeldiv naine, kellega oli tore rääkida," kinnitas norralanna. "Mulle öeldi, et tema juhtum läheb CAS-i. Me vajame lihtsalt vastuseid."

Juhul, kui Šmigun-Vähilt võetaks Torino kuldmedalid tagasiulatuvalt ära, tõuseks Björgen seitsmekordseks olümpiavõitjaks, sest sai 10 km klassikatehnikasõidus eestlanna järel teise koha. Suusavahetusega sõidus läheks kuld tšehhitari Katerina Neumannova kaela. Kõigi aegade edukamate talisportlaste Ole Einar Björndalen ja Björn Dählie auhinnakapis on kaheksa olümpiakulda.

Dagbladet kirjutab, et pettumus Torino OM-il (Norra ei võitnud murdmaasuusatamises ühtegi kulda, 10 km hõbe jäigi Björgeni ainsaks medaliks - toim.) oli norralanna karjääris madalpunktiks, kuid võimalik tagantjärgi saadav olümpiakuld võiks Björgeni jaoks olla võimaluseks Björndalenist ja Dählist mööduda. Samas tunnistas norralanna, et ei kuluta selle üle juureldes palju energiat. "Ma ei mõtle sellele palju," sõnas Björgen.

"Oleks tore olümpiakarjäär ajalooliselt lõpetada, aga selle jaoks peaksin olema väga edukas ning Björndalen ei tohiks enam midagi võita - kuigi tema karjäär jätkub ilmselt kauem kui minu oma," naeris Björgen. Juulis kinnitas norralanna, et järgmise aasta olümpia PyeongChangis jääb tema viimaseks. "Olümpia on minu peamine eesmärk. See jääb minu viimaseks olümpiaks ja ma annan endast kõik, et olla selleks nii hästi valmistunud kui võimalik," ütles Björgen Norra ajalehele Adresseavisen.

Suusavahetusega sõidus hõbeda saanud Neumannova on dopingusaaga üle varemgi sõna võtnud. "Ma jälgin protsessi ja ootan selle tulemust," sõnas Neumannova oktoobris Norra telekanalile TV2. "2006. aasta hõbemedal oli kummaline, nii mina kui mu meeskond ootasime enamat, kuid pärast 30 kilomeetri sõitu (kus Neumannova võitis kuldmedali - toim.) olime me õnnelikud. Kaks olümpiakulda tähendaks aga midagi muud – ma oleks õnnelik, kui ma saaksin kulla. Siis ma võiksin tähistada."