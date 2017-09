Coutinho jäeti välja Liverpooli koosseisust mänguks City vastu

Suvise üleminekuakna jooksul Liverpoolist Hispaania suurklubisse Barcelonasse siirduda soovinud brasiillane on hädas olnud seljavigastusega ja kuigi Klopp tunnistas, et Coutinho võiks City vastu mingit rolli täita, on loogilisem otsus sellega mitte riskida.

"Ma pidin tegema otsuse," sõnas Klopp reedesel pressikonverentsil. "Me mängime järgmise kolme nädala jooksul seitse kohtumist. Enne, kui ta Brasiiliasse lendas, ei saanud ta kolm nädalat treenida, mis tähendab, et peame teda nüüd hooajaks ette valmistama."

"Seega jätsin ta mängust City vastu eemale, sest saame järgnevat nelja-viite päeva kasutada treeninguks. Ta oleks City vastu saanud mängida 15-20 minutit, võib-olla kauem, aga usun, et nii on õige."

Samuti lisas Klopp, et ärajäänud üleminek Barcelonasse ei sega Coutinhot mingit moodi. "Midagi ei olnud selge ja see polnud kerge aeg, aga üleminekuaken ongi selline. See on normaalne. Ta on lahendusega leppinud, nüüd peame kasutama ära olukorda, milles on meie meeskonnas üks suurepärane mängija."