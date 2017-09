Otepää võõrustab tuleval talvel laskesuusatamise tiitlivõistlust

Tuleval talvel peetakse Otepääl esmakordselt laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlusi. Sel nädalal on rahvusvahelise alaliidu (IBU) inspektorid Tehvandil, et vaadata üle siinsed tingimused ning arutada suurvõistlusega seonduvat.

Ettevalmistused suurvõistluseks käivad juba praegu. IBU juunioride karikasarja võistluste direktor Arne Eidami sõnul on Tehvandi igati valmis võõrustama noorte ja juunioride MM-i. "Ma olen sada protsenti kindel, et Otepää on suurvõistluseks valmis," kommenteeris Eidam. "Mind ümbritsevad siin väga kogenud inimesed ja täielikud laskesuusatamise fanaatikud, kes on Otepääl varemgi kõrgel tasemel IBU võistlusi korraldanud ning noorte ja juunioride MM saab kindlasti tulema väga edukas," ütles ta.

Eidam lisas, et Tehvandi lasketiir ning rajad on tasemel ning nüüd tuleb loota vaid heale talveilmale. "Võrreldes varasemate aastatega, on tänavu rada ka pisut muudetud - lisatud on üks tõus, mis teeb selle sportlastele ja pealtvaatajatele kindlasti põnevamaks," lausus IBU juunioride karikasarja võistluste direktor, kes kutsub kõiki huvilisi talvel Otepääle.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni presidendi Aivar Nigoli sõnul saab suurvõistlus olema korraldustiimi jaoks meeldivaks väljakutseks. "Noorte ja juunioride MM-i programm on pikem ja tihedam kui varasematel võistlustel, mida Tehvandil korraldanud oleme," annab Nigol ülevaate. "Seetõttu on tänavu talvel võistluste juurde kaasatud ka rohkem vabatahtlikke, kuid korraldustiimi pikaaegse kogemuse põhjal võin öelda, et tulemas on üks suur ja meeleolukas spordipidu," lisas ta.

Laskesuusatamise noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused leiavad Tehvandil aset 26. veebruarist – 4. märtsini. Suurvõistlusele on oodata üle 350 sportlase pea 40 riigist. Võistlustest teeb otseülekandeid Eesti Televisioon.