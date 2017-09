Väravaküttide tabelit juhib Albert Prosa

kanepi edu new yorgis

Valgevene tippklubi Barõssavi BATE teatas oma Twitteris, et on osapoolte kokkuleppel lõpetanud koostöö Artur Pikaga.

Resultatiivsus kokku (väravad + resultatiivsed söödud) on 33-ga võrdne Beglarišvilil (14+19) ja Sappinenil (20+13). 29 resultatiivsuspunkti on kogunud Prosa (23+6).

20 väravat on kirjas Rauno Sappinenil (Flora), ülejäänud jäävad juba kaugemale: Levadia meestel Rimo Hundil ja Joao Morellil on kirjas 15, florakal Zakaria Beglarišvilil ja Sillamäe mehel Aleksandr Volkovil 14 tabamust.

