Marek Kaleta: 91 meetriga kulda ei saa, täiesti müstiline aasta

Eesti meeste odaviskes on olnud hooaeg päris põnev. Marek, sa käisid vaatamas Londoni MM-i. Mis muljed sulle meie meeste esitustest ja üldse maailma odavisketasemest hetkel on?

Ma olen sel aastal väga meie poistele pöialt hoidnud ja see on ära tasunud. Magnus Kirt on igal juhul hooaja väga edukalt teinud. Ma ei saa pidada läbikukkumiseks tema esinemist ka Londonis. Ta viskas igal juhul oma välja. Hoian jätkuvalt pöialt, et ta täna heitjate seeriavõistluse lõppvõistlusel äkki üllatab isikliku rekordiga. Kui ilm kannab, siis ma usun, et sisu on temas igatahes olemas.

Kui vaadata odaviske taset, siis on harvu hetki, kus hooaja jooksul väga paljud mehed suudavad 90 meetri piiri vallutada. Mis sa arvad, miks just tänavu selline hooaeg on tulnud?

Sellist aastat nagu see, ma arvan, et ma ei eksi - sellist ei ole olnud. Kõik need MM-i tulemused, sakslaste suurepärased 93-94-sed tulemused, universiaad - see oli üldse mingi müstika. 91 meetriga kuldmedalit ei ole võta - täiesti müstiline aasta on olnud.

Kui meenutame sinu omaaegset Eesti rekordit 83.80, siis on sul meeles, kuidas see tuli ja kas see oli sinu ka läbi aegade parim tehniline sooritus?

Ei. Kõige paremad sooritused on jätkuvalt unenägudes - oda lendab palju kaugemale ja palju kenamalt. Oli lihtsalt üks võistlus Soomes ja nii ta tuli.

Mida oma karjääri jooksul kõige rohkem hindad? Mis võistlust või medalit või hoopis midagi muud?

Ma arvan, et täna kogunenute seas on minu saavutused oluliselt väiksemad. Enda omadest universiaadi kuldmedal ja Nõukogude Liidu meistriks tulek. Nõukogude Liit oli ikkagi selline väga suur, tihe kadalipp, kust läbi käia. Justkui tundub, et pisike saavutus, aga tegelikult sai selle nimel väga palju vaeva nähtud ja see oli kõva tulemus.