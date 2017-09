Kupperi treener Tammert: arvamused lähevad natuke lahku

28-aastase Kupperi parimaks jäi tänavu juba märtsis heidetud 62.86. Londoni MM-il piirdus ta kvalifikatsiooniga.

Aleksander Tammert, mida sa arvad oma õpilase Martin Kupperi selle hooaja sooritustest? Hooaeg polnud üldse seda nägu nagu kaks viimast.

Ega siin midagi head ei ole arvata. Kahjuks ei olnud aastad vennad. Möödunud aasta oli keskmine tase parem ja sähvatused õiges kohas. See aasta näitas hooaeg sellist väga madalat taset. Sellest tuleb teha järeldus.

Üsna uskumatu, et Martin üldse ülespoole ei tõusnud. Kui ta on kaks hooaega järjest 66 meetri olnud ja 64-65 peaaegu varrukast võtta olnud, siis märtsikuine peaaegu 63-meetrine kaar ongi parimaks jäänud.

Eks ta ole uskumatu. Meil lähevad arvamused ka natuke lahku, millepärast selline hooaeg. Aga igaühel on oma analüüsivõime. Tema analüüsib ühtemoodi selle tunnetuse järgi, mis põhjustab selliseid tulemusi ja minul on natuke teine arvamus. Aga nii palju kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi.

Mis on sinu arvamus ja mis on Martini arvamus, kui pole suur saladus?

Martini arvamust tuleb tema käest küsida, aga minu arvamus on see, et iga päev tuleb ikkagi mõelda kas oma haiguse baasil või enesetunde baasil, kuidas sel päeval trenni teha. Mitte suure pildi ja treeningplaani järgi ning mitte kuulata. Mina olen alati soovitanud seda, et puhkus on väga oluline osa. Eriti, kui oled haige, siis on vaja sellele palju tähelepanu pöörata. Kui sa natuke treenid üle, siis ongi kumm pehme ja pehme kumm mõjutab kohe tehnikat. Seal on vaja sellest järeldus teha.

Mida kavatsete koostöös ette võtta, et uus hooaeg hoopis teise näoga oleks? Ega siin palju aega ei ole. Kui siin häid otsuseid ei tee, siis järgmine aasta ei tule samuti suurde mängu tulemist, sest noored on sel alal päris kõvad.

Jah, see üllatas küll, et paljud noored, kes treeninglaagrites ja treeningutel on häid tulemusi näidanud, siis sel aastal suutsid ennast ka realiseerida ja just tiitlivõistlustel. Nagu ka Martin eelmine aasta. Kindlasti tuleb sügisel maha istuda ja teha korralik analüüs just selle baasil, et aru saada, et see ei ole sinu tase ja midagi on väga valesti läinud.