Merili-Mai Kivimets sai juunioride Euroopa karikaetapil 8. koha

kanepi edu new yorgis

Rattarada algas kurvilise tõusuga ja lõppes laskumisega. Nii mõnelegi sai kurviga laskumine komistuskiviks, kuna kurvi välimise serv oli liivane. Sõita tuli viis ringi. "Ka rattasõiduga olen rahul, vaatamata tugevale tuulele, mis pani ratta vahepeal vibrama. Kripeldama jääb väike apsakas rattarajal, kus sõitsime natuke valesti. Kuna asusin ees sõitval võistlejal tagarattas, siis ei õnnestunud nii kiiresti reageerida ja läksin tema vooluga kaasa. Vaatamata sellele, et saime kohe jaole, möödusid meist paar võistlejat. Pidin jälle kõvasti vaeva nägema, et neid kinni püüda," meenutas Kivimets võistluse käiku.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel