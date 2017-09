Artur Pikk lahkub Valgevene tippmeeskonnast

Valgevene tippklubi Barõssavi BATE teatas oma Twitteris, et on osapoolte kokkuleppel lõpetanud koostöö Artur Pikaga.

Eelmise aasta jaanuaris BATE-ga kolmeks hooajaks lepingu sõlminud Pikk tuli avahooajal riigi meistriks ja teenis korralikult ka mänguaega. Tänavuse hooaja ettevalmistus jäi Eesti koondise vasakkaitsjal poolikuks ning ta sai esindusmeeskonna eest väljakule kõigest ühes mängus, vahendab Soccernet.ee.

Pärast Eesti koondise 1:0 võitu Küprose üle rääkis Pikk, et teda kutsuti koondise juurde testimiselt Inglismaa tugevuselt kolmanda liiga klubi juurest. "Oli üllatav, kui pärast Kreeka mängu helistati," ütles Pikk. "Kõne ajal olin Inglismaal Fleetwood Townis testimisel. Ütlesin, et olen alati valmis Eesti koondist esindama, ja tulin sealt otse Eestisse."

Kuidas Fleetwood Townis testimine läks? "Testimine läks väga hästi. Klubi soovis mind oma ridades näha, aga probleem on selles, et üleminekuaken on kinni ja diili on raske teha," vastas 24-aastane vasakkaitsja.