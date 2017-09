Eesti tippujuja lõpetas 24-aastaselt karjääri

"Päris pikalt on mul olnud vaimselt väga raske ning motivatsioon kadus iga päevaga aina rohkem ja põhjust miks edasi teha oli aina raskem leida. Ma lootsin, et suvepuhkus ning ujumisest eemal olek paneb asjad tagasi paika ning saan jätkata edasi uute jõududega. Kahjuks ei toiminud see nii nagu ma lootsin ning basseini tagasi naastes oli mul veelgi raskem olla. Iga tõmme, iga meeter nõudis nii palju pingutust ja ma sain aru, et ma kaotan rohkem kui saavutan."

Degtarjov lisas, et otsuse vastuvõtmisel hakkas tal kergem. Nüüd ootab ta põnevusega uusi väljakutseid. "Tahaks tänada kõiki, kuid eelkõige oma vanemaid, kes on alati olnud mulle toeks eriti raskedel aegadel ning kunagi ei kaotanud minusse usku ning oma elukaaslast Tessi, kes on viimased seitse aastat alati mu kõrval olnud ja toetanud. Samuti ka minu vanavanemaid ja onu ning Tessi perekonda."

Lisaks kõiki oma treenereid, toetajaid ja ka vastaseid tänanud 24-aastane ujuja siiski ei välistanud, et võib ühel päeval basseini naasta. "Tänan ka kõiki, kes on mulle kaasa elanud ja pöialt hoidnud! Kes teab, äkki veel näete mind puki peal seismas. Elu on ettearvamatu."

Degtjarjovi nimel on hetkel Eesti 100 meetri vabaltujumise rekord 49,56. Samuti on ta olnud osaline mitmete teateujumiste kehtivates rekordites.