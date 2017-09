Saksamaal saab naiskohtunik haruldase võimaluse

kanepi edu new yorgis

Steinhausi CV-s on ka naiste maailmameistrivõistluste finaal, mida sakslanna vilistas 2011. aastal. Bundesliga kohtunike hulka lisati ta kevadel. "See on alati olnud mu suur unistus," ütles Steinhaus toona.

"Soovin talle edu," tervitas Hertha peatreener Pal Dardai Steinhausi. "Ta on kohtunikuna väga head tööd teinud."

