TÄNA OTSE | Nõmme Kalju - Tallinna Levadia

Tallinna Levadia mängija Igor Dudarev: "Eelseisev kohtumine Kaljuga kujuneb kindlasti väga võitluslikuks. Nii meie kui nende jaoks on väga palju kaalul. Meie eesmärk on olla ka seekord vastasest paremad ning kohtumine võita. Häälestume maksimaalselt ja oleme mänguks valmis."

Nõmme Kalju mängija Robert Kirss: "Tahame jalgpallisõpradele näidata, et meis on sisu ning suudame kolm punkti Hiiule jätta."

Meeskonnad on tänavu kohtunud Premium liigas kolmel korral ja kahel viimasel juhul on jäänud peale Levadia: maikuus võõrsil 2:1 ja augusti lõpus kodus 2:0. Vaid avamäng 25. aprillil Maarjamäel lõppes 1:1 viigiga.

