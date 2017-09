Epp Mäe muudatustest maadluses: nüüd võistluspilt muutub ja vajab harjumist

"Ütleks seda, et i-le jäi MM-il täpp panemata. Ootasime medalit ja see andis veidi sellise mõruda maigu sellele hooajale," lausus Mäe ETV-le.

Euroopa meistrivõistlustel esmakordselt medali, pronksi võitnud Epp Mäe oli üldhinnangus hooajale hinnangus kriitiline, sest MM-i poolfinaalis kaotas ta viimaste sekunditega atraktiivse matši Euroopa meistrile Yasemin Adarile Türgist, kes tuli ka maailmameistriks. Kui seni oli naiste raskekaalu piiriks kuni 75 kilogrammi, siis uuel hooajal see muutub.

"Muudatusi tuleb ja mis on juba ka välja hõigatud, on see, et kaalukategooriad muutuvad. Mis tähendab, et minu kategooria oleks 76 või 72. Seal natuke mõtlemisainet on, aga olümpiakaaluna on kindlasti 76."

Suur ja palju enam harjumist vajav muudatus on see, et võistlus kestab uuest hooajast maadlejale senise ühe päeva asemel kaks. "Nüüd võistluspilt muutub ja vajab aega harjumiseks. See tähendab seda, et kaalumine toimub kahel päeval: võistluspäeva hommikul ja siis järgmise päeva hommikul. On muudatusi, millega tuleb hakata harjuma."

Soome vabamaadluskoondise peatreeneri Ahto Raska kõrval juhendas Eppu sel hooajal ka venelane Maksim Molonov. Soomes harjutab Epp 2014. aastast ja Kuortane treeningkeskus jääb ka uuel hooajal baasiks. "Treenerid jäävad samaks. Treeningkoht Soomes jääb samaks. Kuidas plaanid täpselt saavad olema, seda kuulen mõne aja pärast, kui treener on ka lõpuks puhkama saanud ja uus plaan on kokku pandud."