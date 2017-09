Tülis olevad Norra rattaässad kodusel MM-il koostööd ei tee

US Openil kolmandat asetust omanud Šveitsi tenniselegend Roger Federer kaotas veerandfinaalis argentiinlasele Juan Martin Del Potrole ning sõnas pärast kohtumist, et vastane vääris võitu enam.

Sõudjate olümpiajärgne aasta on möödunud katsetamise ja otsimise tähe all, sest Andrei Jämsä oli seljavigastuse tõttu sunnitud hooaja vahele jätma.

Meeste grupisõit peetakse 24. septembril. "Rada sobib Edvaldile pisut paremini, sest arvan, et lõpus toimuvad rünnakud. Ma pole piisavalt tugev, et mägedes nendega kaasa minna. Mina suudan grupis istuda, Edvald saab aga rünnakutega kaasa minna. Tavaliselt saan mina pikematel võidusõitudel parema tulemuse, kuid MM-i rada peaks andma eelise Edvaldile," analüüsis Kristoff.

Pinged on aga ikkagi sedavõrd suured, et mehed pole koostööst huvitatud. "Tema ei tööta minu jaoks ja mina ei tee tema jaoks tööd," kinnitas Katjuša-Alpecini klubi palgal olev Kristoff.

"Me pole siiani ühel meelel selles, mis eelmisel aastal juhtus," ütles koos Boasson Hageniga Suurbritannia velotuuril võistlev Kristoff, kuid lisas: "Me suhtleme, meil pole suuri probleeme."

