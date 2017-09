Taimsoo: neljapaat on MM-il kindlasti A-finaali vääriline

Pärast erinevate koosseisude proovimist otsustas peatreener Matti Killing 24. septembril Floridas algavatele maailmameistrivõistlustele saata maksimaalselt tugeva neljapaadi koosseisus Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Allar Raja ja Kaur Kuslap.

Võimalik oli kasutada ka mitmel võistlusel kaasa teinud Sten-Erik Andersoni abi, kuid mehi juba USA-s ootavasse eritellimusel valmistatud paati sobib Jämsä asemel paremini Andersonist mitu kilogrammi kergem Kuslap.

Senise hooaja tulemused MM-i eel liigseks optimismiks põhjust ei anna. Mai lõpus võitsid Kuslap, Raja, Anderson ja Taimsoo Euroopa meistrivõistlustel B-finaali, juulis said Raja, Anderson, Endrekson ja Taimsoo kõrgetasemelisel Luzerni MK-etapil 10. koha.

Mõne nädala eest toimunud Eesti meistrivõistlustel osaleti juba MM-le sõitvas koosseisus ja paadi liikumine näitas, et ollakse õigel teel.

"Me oleme päris palju küllaltki edukaid trenne vahepeal tehtud. Tehniliselt on see hooaeg vähemalt selle konkreetse paatkonna jaoks olnud küllaltki keeruline," lausus Taimsoo intervjuus Vikerraadiole.

"Arvan, et oleme konkreetselt selle paadiga sõites tubli arenguhüppe teinud. Aga kuna USA-s on meil teine paat ootamas, mille puhul loodame, et see on parem ja lihtsamini sõidetav, siis kui tagasiharjumiseks enam probleeme ei ole, siis arvan, et hetkel on meeskond väga heal tasemel."

Ja ka Kaur Kuslap sulandumine on olnud hea ja ta saab kenasti hakkama?

Jaa, absoluutselt! Härrasmees on ju juba aastaid pildis olnud, kuigi vahepeal astus natuke kõrvale, aga ega see sõudmine ära ei kao. Tehniliselt on tal olnud minu hinnangul kogu aeg stabiilselt hea. Ei ole kindlasti sellega probleeme olnud. See hooaeg on andnud praeguseks küllaltki hea ülevaate kõikide koondisekandidaatide hetkeseisust, motivatsiooniteguritest, tehnilisest tasemest, füüsilisest võimekusest - kõik on laias laastus ära kaardistatud. See on hea platvorm, millega saab tulevikus tööd teha. Kuklasse jääb iga paatkonna ja iga sõitja individuaalne stiil tiksuma - et mis paate võiks tulevikus proovida ja kellega sõita. Ma ei hüppa siin peatreeneri sussidesse, aga kahtlemata on see meie kõigi jaoks väärt informatsioon. Et näha, kuidas tulev põlvkond sõudmise tehnikat näeb, kui kiire kohanemine igas paadis on ja nii edasi - see kõik on väga hea info.

Kaur Kuslapi valik oli oluline ka paati arvestades, mis USA-s ootamas. Kui palju see valik oli tingitud sellest ja kui palju sellest, et hooaja käigus selguski, et praegu MM-ile vastu minnes on just see nelik kõige õigem?

Paatidel on kriitilised kaalupiirangud ka. Paadi pardakõrgus peab olema õige. Kui ta on liiga sügaval vees, siis on veetakistus liiga suur. Kui ta on liiga palju veest väljas, siis on tasakaalu hästi raske hoida ja paat on väga ebastabiilne - mängib seal rohkem. Kõiki neid asju peab arvestama ja kuigi paadid tehakse reeglina meie erisoovide järgi, siis siiski päris üks-ühele neid võtta ei saa. Alati on väikesed erinevused, mis võivad kahe kilomeetri sõidul tuua väga suured vahed. Mõnel paadil jookseb nina rohkem vee alla, mõnel paadil läheb saba tõmbe alguses kergemini vee alla. Selliseid väikseid nüansse on väga palju, millega peab iga paadi puhul arvestama, kuhu ja kuidas mehed paadis paigutada.

Kogu selle jutu valguses - milliseks pead meie võimalusi maailmameistrivõistlustel? Kas olete pannud paika konkreetse sihi, mis teid selle hooaja lõpuks rõõmustaks?

Kuna neljapaadil väga häid tulemusi sel hooajal pole ette näidata - euroopakatelt küllaltki viisakas B-finaali võit ja ülejäänud sõidud pigem kesised. Eriti kriibib hinge Luzerni maailmakarikaetapp, mis läks kliima soojenemise nahka. Seal oli väga palav ja raske sõita. Ei ole objektiivselt hinnangut saanud ja sellest tulenevalt on ka raske konkreetseid sihte panna. Aga teades paatkonda, tundes neid mehi, siis julgeksin öelda, et kindlasti on paatkond A-finaali vääriline. Ja kui ükskord finaali välja sõita, siis finaalis sportliku õnne ja suure tahte tulemusena võib nii mõndagi juhtuda. Eks siis aeg näitab.