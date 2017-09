Eestlaste klubid edenesid Soome karikavõistlustel

Traditsiooniliselt mängib tänavugi mitmeid Eesti käsipallureid Soome meeskondades. Alanud hooajal on neid kuus, kes jagunevad kolme klubi peale. Tõeliseks "Eesti klubiks" on kujunemas neljakordne meister Siuntio IF, kus mullu pallinud Ardo Puna ja Taavi Tibariga liitusid sel suvel Viljandi HC-st Ott Varik ja Sten Maasalu.

Kaks viimast on kohe haaranud suure rolli ja viskasid karikamängus Pargas IF-i vastu vastavalt üheksa ja neli väravat ning Varik valiti kohtumise parimaks. Õnnetult läks Punaga, kes vigastas hiljuti treeningul põlve ning kelle meniskit opereeriti eelmisel neljapäeval. Eesti koondislane peab vähemalt neljaks kuuks palliplatsilt eemale jääma.

Kogenud Valdar Noodla alustas juba seitsmendat hooaega Dickeni ridades. Mullu jäi pealinna klubi pärast nelja järjestikust medali-aastat pidama play-offi veerandfinaalis. Janis Selge tuli suurde käsipalli tagasi pärast paari-aastast pausi ning ühines mulluse Soome liiga hõbedatiimi BK-46-ga, kus treenib legendaarse Mikael Källmani käe all. Kolmapäeva õhtul omavahel kohtudes võitis Dicken, kelle kasuks viskas Noodla kolm väravat, Selge sai karjalaste eest kirja ühe tabamuse.

Pühapäeval algavate Soome meistrivõistluste eel on huvitav visata pilk hiljuti avaldatud kõigi aegade väravaküttide tabelile. Eraldi toodi seal ära just SM-liiga nime all visatud väravate ehk aastate 2010-17 paremate pingerida. Benny Broman (1233 väravat) ja Teemu Tamminen (1217) on pikalt ees, ent vaid üheksa värava kaugusel "pjedestaalist" paikneb tabeli neljandal real Sten Toomla 965 tabamusega.

"Täitsa tore on sellises tabelis eesotsas olla, aga eks see ole tänu sellele, et kaheksa hooaja jooksul pole pikemaid vigastuspause olnud ning, et viimased kolm hooaega oleme mänginud medalitele," tunnistas Helsingi IFK, Åbo IFK, HC Westi ja Grankulla IFK särki kandnud Toomla. "Pole midagi salata, et väravate viskamine ja mängude võitmine annab käsipallis kõige suurema positiivse emotsiooni!"

Algavat hooaega Toomla Soomes ei alusta. "Kaheksa aastat samas rongis sõidetud, tundus, et võiks korraks väikese peatuse teha. Loodetavasti annavad järgmised neli kuud sellist positiivset energiat, mis aitaks motiveeritult karjääri jätkata. Soe kliima ja paus palliloopimisest mõjuvad ehk hästi nii kerele kui vaimule," arvas Toomla. "Talvel loodan uue klubi leida ja kui too on Soomes, siis võiks mainitud tabelis kohta parandada."

Sama edetabeli 20 parema sekka mahub veel kolm eestlast. 14. kohal on Valdar Noodla (Cocks, Dicken) 640 väravaga, 18. Olev Eensalu (Åbo IFK, Porvoo Akilles, Helsingi IFK) 592 tabamusega ning viimasest vaid nelja värava kaugusel 19. Kristo Järve (Cocks, Atlas). Viimast ei pea ainult Toomla parimaks põhjanaabrite juures pallinud eestlaseks.

"Enamike Soome käsipallurite arvates on Kristo üldse parim välismaalane, kes kunagi liigas mänginud," kinnitas Toomla. "Mingi hetk oli meid siin üle kümne, võinuks oma tiimi teha ja kindlasti ei taha ma alahinnata teiste panust, aga Järve võidetud kullad räägivad enda eest. Tänavu tuli paar mängijat juurde ja see on ainult hea, sest Soome liigas on kõrgem tase ja rohkem tasavägiseid mänge kui Eestis. Kindlasti ei peaks mängijad kartma Soome tulemist."