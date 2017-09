Kalev/Cramoga liitus noor Eesti ääremängija

G4S Noorteliiga võistkonna eest keskmiselt 29,3 mänguminutit teeninud 20-aastane Soodla viskas keskmiselt 11,3 punkti, võttis 7,5 lauapalli ja jagas ühe resultatiivse söödu mängu kohta.

"Tegemist on andeka noormängijaga. Loomulikult on vaja teha palju tööd, et meeste konkurentsis läbi lüüa, kuid potentsiaali on kõvasti!" kiitis meeskonna peatreener Alar Varrak ääremängijat klubi kodulehekülje vahendusel.