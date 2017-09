Citroeni pealik: Ogier' allkiri on meie prioriteet number üks

Citroen ei ole Ogier' jaoks kaugeltki võõras meeskond. Just Citroeni rooli keeras ta enne 2012. aastaks Volkswageniga lepingut sõlmides ja seejärel Saksamaa võistkonna värvides nelja MM-tiitli võitmist.

"Tema liitumine meie meeskonnaga on hetkel seatud meie põhiliseks prioriteediks," lausus Matton väljaandele Autosport. "Hetkel liigume samm-sammult ja raske on öelda, milline saab olema tema lõplik vastus - mõistagi ei ole me ainsad meelitajad. Hetkel ühtegi suurt takistust ei ole."

Mattoni sõnul ei tähenda praegune olukord seda, et mõni takistus - isegi suur - ei või veel läbirääkimiste käigus tekkida. Hetkel proovitakse täita üksteise ootusi. Kui Citroeni bossilt küsiti, kui kindel ta Ogier' järgmiseks hooajaks nende ridadesse saamise juures on, vastas prantslane: "Pole tähtis, kas 90% või 10%, kui see pole 100%, siis pole ka allkirju."

"Hea oleks teda tagasi saada, aga peatähtis on hankida kiireim sõitja - see, et ta on prantslane ja me oleme Prantsusmaa tiim - kuidas seda inglise keeli öeldaksegi: see on the cherry on top of the cake (eesti keeles: kirss tordil)."

Sebastien Ogier ise on varem öelnud, et tema esimeseks eelistuseks oleks jätkamine M-Spordis, kuid selleks peab eravõistkond saama senisest suurema Fordi tehasetoe või rahaka sponsori. MM-sarja üldliider on avaldanud soovi järgmise aasta osas selgusele jõuda hiljemalt kuu lõpuks.