Horvaatia korvpallikoondis alistas EM-finaalturniiri C-grupi viimases voorus Tšehhi 107:69 (28:17, 26:23, 24:20, 29:9). Võitjate parim oli 25 punktiga Bojan Bogdanovic, tšehhidele tõi Patrik Auda 19 silma.

Suurbritannia kaotas D-grupis Venemaale 70:82 (16:23, 15:20, 23:18, 16:21) ja jäi nullile. Aleksei Šved osutus 30 punkti ja kaheksa tulemusliku sööduga üleplatsimeheks. Kaotajate resultatiivseim oli 21 punktiga Dan Clark.

Tiitlikaitsja Hispaania oli 87:64 (22:10, 19:19, 19:17, 27:18) üle Ungarist ja võitis täiseduga C-alagrupi. EM-finaalturniiride kõigi aegade edukaimaks punktikütiks kerkinud Pau Gasol viskas võitjate heaks 20 silma ja võttis kaheksa lauapalli.

