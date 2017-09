Zopp jõudis Alphenis Challengeri turniiril veerandfinaali

US Openil kolmandat asetust omanud Šveitsi tenniselegend Roger Federer kaotas veerandfinaalis argentiinlasele Juan Martin Del Potrole ning sõnas pärast kohtumist, et vastane vääris võitu enam.

KANEPI EDU NEW YORGIS

Eesti esireket on sel suvel näidanud väga head mängu, viimasest 25 mängust on Zopp võitnud 24. Viimased kaks võitu Challengeri turniiril tõestavad, et võidud ei kogune ainult Futures turniiridelt. Alphenis esimeses ringis alistas Zopp kaks ja pool tundi kestnud kohtumises tšehh Jan Satrali (ATP 195.) 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 6:3, täna sai ta jagu 25-aastasest sakslasest Mats Moraingist, kes hetkel paikneb karjääri parimal edetabelikohal (jooksvas edetabelis 251.), vahendab Tennis.ee .

