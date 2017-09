Valitsev maratoni Eesti meister tiitlit kaitsta ei saa

Vaine sõnul on ta viimase poole aasta jooksul kogunud vähem kui 500 jooksukilomeetrit, mis peaks olema normaalne kuu kilometraaž. "See muidugi ei tähenda, et ma jalad seinal vedeleksin. Näiteks juulis tuli kokku 70 treeningtundi, millest enamuse kogusin jõusaalis, ujudes või rattaga sõites, sealhulgas 7 tundi oli vaid jooksu," ütles Vaine ajakirja Jooksja Jooksuportaalile.

"Maratonil ma sel aastal ei osale, kuna pole mõtet puuduliku ettevalmistuse ja haige jalaga ennast lõhkuma minna. Ilmselt praegusest seisust jookseksin ikkagi alla 2:30, medaliks sellest tõenäoliselt piisaks," pakkus Vaine.

Vaine arvab, et sel aastal on meistritiitli hind natuke madalam. "Kuld läheb arvatavasti loosi 2:25-2:27-ga Raivo Alla, Priit Lehismetsa ja Argo Jõesoo vahel. Panustan, et Alla võidab," ennustas Vaine.

Heinar Vaine eemalejäämisel on maratonijooksu peamiseks favoriidiks Eesti meistrivõistluste arvestuses Raivo Alla Sparta spordikubist. “Minu jooksukirg eluneb eelkõige vaimsetel maastikel, st jooksmise kaudu aktualiseerin eneses kui jooksuolendis vaimseid vägesid – selles peitub peaosa jooksurõõmust. Maratonijooks kehastab minu jaoks olümpialiikumise sõnumit “pingutuses leitud rõõm”, kus võidutahte kõrval on ruumi ka eneseleidmise hetkedele,” lausus Alla.

Naistest üritab maratoni Eesti meistrivõistlustel tiitlit kaitsta klubisse Jooksupartner kuuluv Moonika Pilli. “Terve aasta põhieesmärk on see maraton olnud. Kahjuks kõik treeningud päris plaanipäraselt pole läinud, lisaks kukkusin Ülemiste järve jooksul. Kindlasti lähen endast parimat andma, jooksen oma jooksu ja eks finišis paistab, mis koha see annab. Konkurents on sellel aastal tugev ja üsna tasavägine,” rääkis Pilli.

Möödunud aastal Eesti meistrivõistluste arvestuses hõbemedalile tulnud Kaisa Kukk Treeningpartnerist peab seekord maratonist eemale jääma. “Treeningpartner on mu üles andnud, kuid praegu olen haige ning palavikus ega näe erilist lootust osalemiseks,” sõnas Kukk.