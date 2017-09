Federer pärast kaotust: Del Potro vääris võitu enam

US Openil kolmandat asetust omanud Šveitsi tenniselegend Roger Federer kaotas veerandfinaalis argentiinlasele Juan Martin Del Potrole ning sõnas pärast kohtumist, et vastane vääris võitu enam.

24. asetusega Del Potro alistas Federeri 7:5, 3:6, 7:6, (8), 6:4. Šveitslane oli enne US Openit hädas seljavigastusega ning tunnistas, et ei tundnud ennast turniiri jooksul väga kindlalt.

"See oli üks sellistest mängudest, kus teadsin, et jään hea mängija vastu mängides talle alla," sõnas Federer pärast kaotust. "Ma ei taha öelda, nagu oleksin olnud negatiivselt meelestatud, aga teadsin mängu alustades, et ei ole oma mugavustsoonis."

"Ma sõltusin ehk liialt oma vastase mängust ja mulle ei meeldi see tunne. Tundsin nii kogu turniiri vältel, enne igat kohtumist. Ma ei olnud sellises olukorras ei Wimbledonis ega Austraalia lahtistel ja seetõttu langesin siin ka õiglaselt konkurentsist."

Ühtlasi kaotas 36-aastane Federer võimaluse taas kerkida maailma edetabelis vanast rivaalist Rafa Nadalist mööda esireketiks. "See peaks haiget tegema ja teebki, õigustatult," jätkas Federer. "Aga vaadates hooaega, mis on mul selja taga, unustan selle kiirelt. Ma ei tunne, et oleksin väärinud kohta poolfinaalis ja [Del Potrol] on parem võimalus Rafa alistada. Loomulikult on mul kahju, aga Juan Martin väärib seda rohkem."